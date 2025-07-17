Поставщик мяса оштрафован.
Омская птицефабрика оштрафована на 350 тыс. рублей за выявление бактерий сальмонеллы в поставляемой продукции. Опасную курятину обнаружили в ресторане быстрого питания Rostics. В январе 2025 года лабораторные исследования Роспотребнадзора выявили бактерии в стрипсах, приготовленных из мяса цыплят-бройлеров этой птицефабрики.
Проведенное расследование установило несколько возможных причин загрязнения продукции бактериями: нарушение технологических процессов, использование некачественного сырья, несоблюдение санитарных норм или присутствие зараженных работников производства.
Ранее, в декабре 2024 года, предприятие уже подверглось штрафу в размере 150 тыс. рублей за аналогичное нарушение. Сейчас фабрике грозил более крупный штраф, однако в арбитражном суде предприятие доказало, что оперативно устранило выявленные нарушения и испытывает финансовые трудности. Окончательная сумма штрафа составила 350 тыс. рублей. Решение арбитражного суда может быть оспорено.
Напомним, что недавно в Омской области умер 13-летний мальчик. Предположительно, причиной смерти стал сальмонеллез.