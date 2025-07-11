Омск-Информ
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·Происшествия

Дети ели их сырыми.
Причиной смерти 13-летнего мальчика в Калачинске Омской области действительно стал сальмонеллез. Инфекционное заболевание подтвердила экспертиза. Как сообщает «Город55», источник заражения устанавливают следователи. Предположительно, это могли быть сырые куриные яйца.
Напомним, два мальчика, 13 и 5 лет, гостили у бабушки. 28 июня дети заболели. Бабушка лечила их сама. Это не помогло, и 30 июня она все-таки вызвала скорую, однако старший брат не дождался помощи и умер. Младшего забрали в реанимацию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
1426Андрей Андреев
·Происшествия

Дети ели их сырыми.
Причиной смерти 13-летнего мальчика в Калачинске Омской области действительно стал сальмонеллез. Инфекционное заболевание подтвердила экспертиза. Как сообщает «Город55», источник заражения устанавливают следователи. Предположительно, это могли быть сырые куриные яйца.
Напомним, два мальчика, 13 и 5 лет, гостили у бабушки. 28 июня дети заболели. Бабушка лечила их сама. Это не помогло, и 30 июня она все-таки вызвала скорую, однако старший брат не дождался помощи и умер. Младшего забрали в реанимацию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
1426Андрей Андреев