Причину гибели ребенка теперь выясняют следователи.
Вчера, 30 июня, в Калачинске скончался 13-летний мальчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Как сообщили в ведомстве, школьник гостил у бабушки вместе со своим 5-летним братом. В субботу, 28 июня, дети почувствовали себя плохо.
– Несмотря на домашнее лечение лекарственными препаратами, состояние подростка ухудшилось, что привело к смерти, – отметили в прокуратуре.
Младшего брата госпитализировали. Он находится в реанимации.
По данным правоохранителей, семья характеризуется положительно. Отчего умер ребенок, пока неизвестно. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы и другие исследования.