С начала года вынесено 127 незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

В Омске продолжается вынос незаконно установленных ларьков и киосков, все они были размещены на муниципальной земле. Сегодня, 26 мая, очередной демонтаж такого объекта состоялся на улице 22 Декабря. Незаконно установленный павильон горячего питания оказался частично стоящим на земле, принадлежащей муниципалитету, однако даже при таких условиях вынос такого НТО обязателен.

По поручению мэра Сергея Шелеста идет эта работа, сейчас в списке значится порядка 320 самовольно установленных нестационарных объектов. В настоящее время усилена работа по выявлению и демонтажу павильонов, подобных тому, что убрали сегодня на улице 22 Декабря.

– Вынести НТО собственники могут самостоятельно, уведомления о необходимости произвести эту процедуру размещаются как на сайте администрации, так и на фасаде здания, – поясняет главный специалист отдела контроля в сфере экономической деятельности департамента контроля омской мэрии Вячеслав Сергеев. – Если в установленный документом срок меры предприняты не будут, НТО принудительно выносит департамент контроля.

Что касается имущества после разбора, то его перевозят на специальную площадку для хранения. Забрать его собственник сможет, но при условии оплаты всех расходов, понесенных городским бюджетом.

Добавим, омичи могут сообщить о подобных объектах в департамент контроля, информацию примут и проверят основания, на котором объект размещен на конкретной территории.