Омск-Информ
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·Общество

Общая сумма в квитанции выросла на 500 рублей.
Омская энергосбытовая компания повысила омичам плату за коммунальные услуги, несмотря на иск прокуратуры и отмену указов о повышении тарифов. Квитанции с новыми суммами горожане получили за июль.
Как сообщает «Новый Омск», электроэнергия подорожала с 5,58 до 6,27 рубля за кВт*ч, горячая вода – с 147,68 до 169,37 рубля за кубометр, отопление – с 2296,07 до 2637,94 рубля за Гкал. Плата за вывоз мусора увеличилась с 135,51 до 157,33 рубля.
Ранее прокуратура через суд потребовала отменить повышение тарифов на «коммуналку» в Омске с 1 июля. В надзорном ведомстве сочли рост тарифов необоснованным. Губернатор Виталий Хоценко отменил указы, но вскоре на сайте РЭК появилось обращение и.о. губернатора Дмитрия Ушакова с просьбой согласовать новый индекс предельного роста коммунальных тарифов – его предлагают поднять с 16,1 до 26,8 %.
1299Андрей Андреев
·Общество

Общая сумма в квитанции выросла на 500 рублей.
Омская энергосбытовая компания повысила омичам плату за коммунальные услуги, несмотря на иск прокуратуры и отмену указов о повышении тарифов. Квитанции с новыми суммами горожане получили за июль.
Как сообщает «Новый Омск», электроэнергия подорожала с 5,58 до 6,27 рубля за кВт*ч, горячая вода – с 147,68 до 169,37 рубля за кубометр, отопление – с 2296,07 до 2637,94 рубля за Гкал. Плата за вывоз мусора увеличилась с 135,51 до 157,33 рубля.
Ранее прокуратура через суд потребовала отменить повышение тарифов на «коммуналку» в Омске с 1 июля. В надзорном ведомстве сочли рост тарифов необоснованным. Губернатор Виталий Хоценко отменил указы, но вскоре на сайте РЭК появилось обращение и.о. губернатора Дмитрия Ушакова с просьбой согласовать новый индекс предельного роста коммунальных тарифов – его предлагают поднять с 16,1 до 26,8 %.
1299Андрей Андреев