Документ назвали техническим.
Региональная энергетическая комиссия прокомментировала информацию об обращении и.о. главы Омской области Дмитрия Ушакова руководству ФАС. Чиновник предложил повысить плату за жилищно-коммунальные услуги на 27 %, но в РЭК уверяют, что документ этот технический.
– Документ носит исключительно технический характер. Он направляется в ФАС России ежегодно. В соответствии с требованием Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 регионы обязаны ежегодно рассчитывать и предоставлять индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, который основывается на прогнозных расходах ресурсоснабжающих организаций, необходимых для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения граждан коммунальными услугами, – пояснил председатель РЭК Омской области Дмитрий Русских.
Напомним, документ появился на официальном портале областного правительства. В нем сказано, что нужно повысить тарифы на отопление (+33,1 %), холодную воду (+53,3 %) и горячую воду (+35,1 %), водоотведение (+25,3 %) и утилизацию отходов (+49 %).