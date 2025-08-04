Региональные власти предлагают поднять тарифы, чтобы компенсировать убытки коммунального сектора.
Правительство Омской области предложило Федеральному антимонопольному сервису повысить предельно допустимый уровень роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги во второй половине 2026 года с текущих 16,1 до 26,8 %.
Инициатива исходит от исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Ушакова, направившего соответствующее обращение руководству ФАС Максиму Шаскольскому. Документ размещен на официальном портале областного правительства.
Повышение связано с необходимостью учета ранее незадействованных расходов коммунального сектора, приведших к потерям доходов организаций сферы ЖКХ. Согласно пояснениям властей, наиболее значительное подорожание затронет отопление (+33,1 %), холодную воду (+53,3 %) и горячую воду (+35,1 %). Водоотведение планируется поднять на 25,3 %, электроэнергия, природный газ, твердое топливо подорожают менее существенно.
Особое внимание уделяют тарифам на сбор и утилизацию отходов: стоимость услуг региональной компании «Магнит» вырастет сразу на 49 %, поскольку потребуется компенсировать убытки прошлых лет и учесть затраты на инвестиционные программы мусороперерабатывающих объектов.