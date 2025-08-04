Региональные власти предлагают поднять тарифы, чтобы компенсировать убытки коммунального сектора.

Правительство Омской области предложило Федеральному антимонопольному сервису повысить предельно допустимый уровень роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги во второй половине 2026 года с текущих 16,1 до 26,8 %.

Дмитрия Ушакова, направившего соответствующее обращение руководству ФАС Максиму Шаскольскому. Документ Инициатива исходит от исполняющего обязанности главы региона, направившего соответствующее обращение руководству ФАС. Документ размещен на официальном портале областного правительства.

Повышение связано с необходимостью учета ранее незадействованных расходов коммунального сектора, приведших к потерям доходов организаций сферы ЖКХ. Согласно пояснениям властей, наиболее значительное подорожание затронет отопление (+33,1 %), холодную воду (+53,3 %) и горячую воду (+35,1 %). Водоотведение планируется поднять на 25,3 %, электроэнергия, природный газ, твердое топливо подорожают менее существенно.

Особое внимание уделяют тарифам на сбор и утилизацию отходов: стоимость услуг региональной компании «Магнит» вырастет сразу на 49 %, поскольку потребуется компенсировать убытки прошлых лет и учесть затраты на инвестиционные программы мусороперерабатывающих объектов.