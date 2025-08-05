Омск-Информ
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·Общество

Она снизилась до 3 %.

Уровень безработицы в Омской области обновил исторический минимум. Она составляет всего 3 %. По сравнению с прошлым годом число безработных сократилось на 1,8 тыс. человек.
По данным Омскстата, за пять месяцев этого года, численность рабочей силы в регионе составляла 908,7 тыс. человек. На учете в службах занятости состояло 8,6 тыс. человек, из которых 7 тыс. официально признали безработными.
Ранее сообщалось, что в этом году работодатели Омской области запланировали увольнение 3,7 тыс. человек. Больше всего увольнений ожидается в таких сферах, как государственное управление и социальное обеспечение, здравоохранение и обеспечение электрической энергией.
Андрей Андреев
·Общество

Она снизилась до 3 %.

Уровень безработицы в Омской области обновил исторический минимум. Она составляет всего 3 %. По сравнению с прошлым годом число безработных сократилось на 1,8 тыс. человек.
По данным Омскстата, за пять месяцев этого года, численность рабочей силы в регионе составляла 908,7 тыс. человек. На учете в службах занятости состояло 8,6 тыс. человек, из которых 7 тыс. официально признали безработными.
Ранее сообщалось, что в этом году работодатели Омской области запланировали увольнение 3,7 тыс. человек. Больше всего увольнений ожидается в таких сферах, как государственное управление и социальное обеспечение, здравоохранение и обеспечение электрической энергией.
Андрей Андреев