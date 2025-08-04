Большинство увольнений ожидается в госуправлении, здравоохранении и энергетике.

К 18 июля этого года в регионе 382 работодателя запланировали увольнение 3,7 тысячи человек. На данный момент 1,4 тысячи сотрудников уже были уволены, еще 1,6 тысячи находятся в ожидании увольнения, а 0,7 тысячи были перераспределены внутри организаций или уволены по другим причинам, не связанным с сокращением штатов или ликвидацией бизнеса.

Больше всего увольнений ожидается в таких сферах, как государственное управление и социальное обеспечение (1,3 тысячи человек), здравоохранение (0,8 тысячи), обеспечение электрической энергией, газом и паром (0,7 тысячи), обрабатывающие производства (0,2 тысячи) и образование (0,1 тысячи). Наибольшее число увольнений уже произошло в сфере здравоохранения – 0,5 тысячи человек, сообщили в Министерстве труда и социального развития Омской области «РБК Омск».

Процедура увольнения в бюджетных организациях часто связана с перераспределением сотрудников в другие учреждения, что позволяет сохранить рабочие места. Причинами увольнений в ряде случаев являются сокращение объемов производства или продаж, что обусловлено экономической ситуацией.

Если сравнить текущие данные с предыдущими годами, то в 2024 году 262 организации планировали уволить 2,5 тысячи человек, в 2023-м 370 работодателей планировали уволить 2,5 тысячи человек, а в 2022-м 371 работодатель намеревался уволить 5,8 тысячи человек, но в итоге только 1,5 тысячи сотрудников были уволены.

По состоянию на 28 июля 2025 года официальная численность безработных в Омской области составляет 7,3 тысячи человек, а уровень безработицы – 0,8 %. В Омске зарегистрировано 1,4 тысячи безработных (уровень безработицы – 0,3 %), а в районах области – 5,9 тысячи человек (показатель безработицы – 1,4 %).