Омск-Информ
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·Спорт

Новичок команды пропустил первую тренировку.

Сегодня, 5 августа, на «G-Drive Арене» проходит открытая тренировка «Авангарда». «Ястребы» впервые вышли на лед в обновленном составе.

Однако, как сообщил журналистам пресс-атташе клуба Никита Бахуров, сегодня на тренировке из-за болезни отсутствует новичок команды Дмитрий Рашевский. Чем именно заболел нападающий и как долго он будет находиться на больничном, не сообщается.

Отметим, что Дмитрий Рашевский подписал контракт с омским клубом 27 июня. По некоторым данным, за переход игрока как ограниченно свободного агента «ястребы» заплатили от 115 до 117 миллионов рублей.

1535Мария Филимонова
·Спорт

Новичок команды пропустил первую тренировку.

Сегодня, 5 августа, на «G-Drive Арене» проходит открытая тренировка «Авангарда». «Ястребы» впервые вышли на лед в обновленном составе.

Однако, как сообщил журналистам пресс-атташе клуба Никита Бахуров, сегодня на тренировке из-за болезни отсутствует новичок команды Дмитрий Рашевский. Чем именно заболел нападающий и как долго он будет находиться на больничном, не сообщается.

Отметим, что Дмитрий Рашевский подписал контракт с омским клубом 27 июня. По некоторым данным, за переход игрока как ограниченно свободного агента «ястребы» заплатили от 115 до 117 миллионов рублей.

1535Мария Филимонова