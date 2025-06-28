В следующем сезоне форвард намерен привезти в Омск Кубок Гагарина.

Стала известна оплата нового форварда «Авангарда» Дмитрия Рашевского. Как сообщил инсайдер Михаил Зислис, в двухлетнем контракте нападающего прописаны цифры в 115 миллионов рублей.

За первый сезон-2025/26 в омском клубе Рашевский получит 50 миллионов, а за второй сезон-2026/27 нападающему заплатят уже 65 миллионов рублей.

– Случилось невероятное, и мне удалось оперативно выяснить зарплату нападающего Дмитрия Рашевского по двухлетнему контракту с «Авангардом». В сезоне 2025/26 он получит 50 миллионов рублей, в сезоне 2026/27 - 65 миллионов, – рассказал Зислис.

Также инсайдер сообщил, что у пришедшего на место Рашевского в московском «Динамо» Максима Мамина зарплата составит 120 миллионов рублей.

В прошедшей «регулярке» молодой нападающий провел 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и сделал 21 голевую передачу при показателе полезности +22. В плей-офф нападающий сыграл 17 игр и набрал еще 4 очка.

При этом он стал новым лучшим снайпером в истории московского клуба, превзойдя достижение Вадима Шипачева, на счету которого было 90 шайб.

Переговоры с «Динамо» вышли сложными и продлились несколько недель. По данным «Чемпионата», «Авангард» заплатил за спортивные права на Рашевского 117 млн рублей.

Настрой на следующий сезон у нового игрока боевой: он намерен выложиться на полную и взять для «Авангарда» Кубок Гагарина.