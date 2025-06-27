Форвард также поделился первыми впечатлениями о тренере и планами на сезон.

Новичок «Авангарда» Дмитрий Рашевский, перешедший в состав «ястребов» из московского «Динамо», рассказал о первых впечатлениях от общения с главным тренером омской команды Ги Буше. Хоккеист отметил, что уже получил конкретные рекомендации и задачи для развития своей игры.

– На самом деле, первый раз попадаю к иностранному тренеру, очень интересно с ним поработать. Мы с ним пару раз разговаривали, он мне сказал, что на меня рассчитывает. Рассказал, над чем надо поработать, добавить, и я думаю, что мы с ним найдем общий язык и достигнем результата, – рассказал Рашевский.

Кроме того, форвард отметил, что полон мотивации на предстоящий сезон и готов выкладываться на максимум.

– Я готов работать, готов играть, отдаваться полностью игре. И надеюсь, что у меня получится в этом сезоне добыть Кубок Гагарина для Омска, для «Авангарда» и добиться всех целей, которые перед нами стоят, – заявил нападающий.

Ранее новичок омской команды сообщил, что хотел перейти именно в «Авангард» и благодарен руководству «Динамо» за то, что они пошли ему навстречу и помогли осуществить этот переход.