Форвард признался, что сам настаивал на переходе в «Авангард».

Новичок «Авангарда» Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от перехода в омский клуб. По словам хоккеиста, переговоры с его прежним клубом, московским «Динамо», шли непросто, но в итоге он оказался именно там, где хотел. Нападающий подчеркнул: он сам настаивал на переходе в Омск и рад, что клубы смогли договориться.

– Да, был непростой переход в Омск, много нюансов в контрактах, много разговоров с клубом, в том числе с «Динамо». Спасибо им, что все-таки прислушались ко мне и помогли, способствовали переходу именно в Омск, потому что я хотел именно сюда, в эту организацию. И я очень счастлив, что все наконец-то свершилось и я подписал контракт, – сказал Рашевский.

Хоккеист отметил, что был приятно удивлен теплым приемом в Омске. По его словам, с самого утра его встретили представители клуба и показали арену, а позже он был поражен количеством болельщиков и атмосферой клубного праздника. Рашевский признался, что ему невероятно приятно такое отношение и он очень ценит теплый прием.

Напомним, сегодня «Авангард» вместе с болельщиками официально оформил переход Дмитрия Рашевского.