Ремонт и профилактические работы на сетях затягиваются.
С 12 августа в Омске начнется очередной этап плановых отключений горячего водоснабжения для ремонта сетей. Больше всего домов без воды останется в Октябрьском округе. С неудобствами столкнутся жители улиц Романенко, Юбилейной, Олимпийской, Ермолаева, 75-й Гвардейской бригады, 50-летия ВЛКСМ, Петра Осминина, Пархоменко, Толстого и Горького. Подробнее – здесь.
По плану отключения продлятся до 25 августа, однако воду могут не дать вовремя. Этим летом омичи уже жаловались на то, что вместо двух недель воду им отключили больше чем на месяц. В домах на Левобережье горячей воды нет до сих пор, хотя вернуть ее планировалось еще неделю назад.
С 14 по 27 августа отключения ожидаются на улице Каховской (дом № 3) в Центральном округе.
В Ленинском округе горячую воду отключат с 11 по 19 августа. Адреса: 1-й Красной Звезды, 49, и Архиепископа Сильвестра, 21.
С 12 по 25 августа воды не будет по адресу Авиагородок, 9а, в Кировском округе.