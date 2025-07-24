Коммунальная дичь творится прямо сейчас на бульваре Победы.

Жители домов на бульваре Победы рядом с цирком уже больше месяца остаются без горячей воды. Однако самый настоящий «цирк» развернулся у них во дворах. Горячая вода в буквальном смысле течет за окнами – из-под земли рядом с домами. На месте порыва образовались ямы и провалы, люди опасаются, что вскоре под воду уйдет не только асфальт, но и фундаменты домов.

– У нас уже больше месяца нет горячей воды, а рядом с крыльцом бьет гейзер. Горячая вода течет ручьем, – говорит местная жительница.

Ситуация начала разворачиваться еще в начале лета. Первые проблемы появились 2 июня, а через две недели произошел порыв. На следующий день подачу воды отключили и пообещали восстановить ее к 30 июня, однако этого не произошло. В конце месяца была попытка ее включить, однако порыв повторился, и с тех пор жители бульвара Победы сидят без горячей воды.

Чтобы добиться возобновления горячего водоснабжения, жильцы вели активную переписку с городской администрацией и теплоснабжающей организацией. В ответ они получали одни и те же формулировки: «ждите», «не хватает специалистов», «ремонт продолжается». Сначала датой окончания работ называлось 15 июля. Позже сообщили, что срок продлен до 20-го. Неделю назад омичи повторно обратились в администрацию, и оказалось, что теплоснабжающая организация продлила сроки ремонта до 30 июля.

– В итоге никто ничего не делает, и вообще тут никого не было. Кто-то приехал, поставил знак и оградил котлован, который образовался из-за подмывания, – рассказала местная жительница.

Управляющая компания «Вита», в ведении которой находятся дома, в курсе происходящего, однако, по мнению людей, не предпринимает активных попыток к восстановлению коммунального ресурса.

– Я ходила к инженеру в управляющую компанию, он нам сказал, что воду дадут не скоро, – констатировала омичка.

Кроме того, жителей серьезно тревожит котлован, образовавшийся у дома. Его глубина достигает полутора метров, а дно постоянно заполняется кипятком. Из размытых стен котлована торчат провода. Жильцы не знают, к чему они относятся, но опасаются, что ситуация может стать опасной для жизни. Особенно их беспокоит безопасность детей.

– Дети хотели что-то запустить в этот «ручей» и, видимо, уже дотронулись, но резко руку отдернули, – вспоминает местная жительница. – Я говорю: «Вы не лезьте туда, обваритесь». Наверное, «Тепловая компания» ждет трагедии, чтобы начать какие-то действия, потому что слов, наверное, не понимает.

Рядом с ямой проходит тропинка, по которой люди часто ходят в сторону Иртышской набережной, и она также затоплена кипятком. Вечером там особенно опасно: участок не освещен, и в темноте сложно понять, что именно разлилось на земле. Прохожий может легко оступиться и буквально свариться.

Жильцы также критикуют ресурсников за способ починки труб. Вместо нормального ремонта происходит его имитация.

– Вместо того чтобы заменить трубу, они просто старые достают, хомуты заваривают и закапывают все обратно. Лично наблюдала, как приехали работники, выкопали трубу, достали, почистили ее и обратно поставили, – поделилась омичка.

За все время, что нет горячей воды, никто так и не объяснил местным жителям, кто будет оплачивать «гейзер» с озером кипятка под окнами их домов. Люди справедливо опасаются, что все расходы лягут на их плечи. Горячая вода уже месяц вытекает из ржавых труб в землю, а никаких действий не предпринимается.

– Мы не живем, а существуем, – заключает местная жительница. – Сколько можно?

«Омск-информ» обратился за комментарием в администрацию города, которая перенаправила запрос в «Тепловую компанию». Ресурсоснабжающая организация отказалась комментировать сложившуюся ситуацию. Редакция продолжит следить за развитием событий и готово предоставить слово всем заинтересованным сторонам.