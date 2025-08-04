Виктор Папырин признался в чувствах своей возлюбленной под аплодисменты трибун.

В субботу, 2 мая, во время матча «Иртыш» – «Кубань», прямо на поле под аплодисменты трибун и вспышки камер тренер детской школы «Иртыш».

Виктор Папырин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Видео появилось в официальной группе «Иртыша» во «ВКонтакте».

Девушка сразу ответила «да». Момент вызвал бурные эмоции у зрителей и стал ярким событием матча.

Напомним, что в начале июля болельщики «Авангарда» так мечтали увидеть Никиту Серебрякова, что сбежали с собственной свадьбы и обручились на вечеринке «Буэнослетос».