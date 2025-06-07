Ведущие фестиваля «Буэнослетос» обвенчали пару.

Сегодня, 7 июня, в влюблённую пару «поженили» прямо на фестивале «Буэнослетос», организованном «Авангардом». Видео и фото были опубликованы в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

Молодожёны Алиса и Андрей (у жениха, к слову, китайское имя) признались, что сбежали со своей свадьбы, чтобы попасть на мероприятие и увидеть нападающего Никиту Серебрякова.

Организаторы не остались в стороне, устроили символическую церемонию, вручили памятную шайбу и поздравили пару под аплодисменты гостей.

Напомним, что ранее в марте на концерте Басты произошло схожее событие. Один из зрителей вышел на сцену, сделал предложение своей девушке и получил долгожданный ответ «Да».