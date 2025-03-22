Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Рэпер поздравил счастливую пару и подарил невесте букет.

Вчера, 21 марта, на «G-Drive Арене» прошел концерт Басты. Во время концерта молодой человек вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

Девушка сразу ответила «да», но Василий Вакуленко решил поинтересоваться у невесты, хорош ли ее будущий муж как человек. На что она однозначно ответила «да». Рэпер поздравил молодую пару и вручил невесте шикарный букет, после чего проводил их в зал.

·Общество

Рэпер поздравил счастливую пару и подарил невесте букет.

Вчера, 21 марта, на «G-Drive Арене» прошел концерт Басты. Во время концерта молодой человек вышел на сцену и сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Видео было опубликовано в телеграм-канале «Омск-путеводитель».

Девушка сразу ответила «да», но Василий Вакуленко решил поинтересоваться у невесты, хорош ли ее будущий муж как человек. На что она однозначно ответила «да». Рэпер поздравил молодую пару и вручил невесте шикарный букет, после чего проводил их в зал.