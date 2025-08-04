30 жителей региона получают более 3 млн рублей ежемесячно.

Росстат опубликовал результаты исследования распределения работников по уровню заработной платы за апрель. Из данных статистики следует, что в Омской области 30 человек получают ежемесячный доход свыше 3 млн рублей.

Кроме того, исследование показало, что заработную плату в диапазоне от 1 до 2 млн рублей получает порядка 93 человек, а доходы от 2 до 3 млн фиксируются у 11 омичей.

Однако большинство граждан имеет гораздо меньший заработок. Так, согласно статистике наибольшая доля занятых в регионе (около 11,59 %) получает от 100 тыс. до 150 тыс. рублей ежемесячно. Еще чуть меньше граждан (примерно 11,11 %) имеют доход от 80 до 100 тыс. рублей.

Низкий уровень дохода наблюдается у незначительной доли населения: 2,43 % омичей официально зарабатывают ниже установленного прожиточного минимума, составляющего менее 22,4 тыс. рублей.