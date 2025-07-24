Они выросли до 75 479 рублей.

По данным Омскстата, средняя зарплата в регионе в мае составила 75 479 рублей. По сравнению с апрелем это на 7,7 %, или на 5,4 тыс. рублей, больше. По сравнению с маем прошлого года рост составил 15,8 %.

В целом с января по май в Омской области средняя зарплата составила 69 212 рублей. Это на 14,9 % выше уровня прошлого года.

Реальная начисленная зарплата при этом растет не так быстро. Хотя за меяц она стала выше на 7,4 %, но за год увеличилась только на 4,2 %.