Однако предлагаемая сумма все равно ниже, чем в среднем по стране.

По данным рекрутингового сервиса HeadHunter, в этом году работодатели Омской области стали предлагать зарплаты на 18 % выше, чем в прошлом году. В среднем заработные платы в регионе выросли с 50 до 66 тыс. рублей.

Несмотря на это, Омская область отстает от других регионов. В среднем по России работникам предлагают 75 тыс. рублей.

Наибольшие зарплаты, которые предлагаются в Омске: в сельском хозяйстве – 168-391 тыс. рублей, в добыче сырья – 162 тыс. рублей, логистике и перевозках – 137 тыс. рублей, строительстве домов – 119 тыс. рублей. Рабочий персонал в среднем получает 101,7 тыс. рублей, административный персонал – 91,1 тыс. рублей.

Наименьшие зарплаты омичам предлагают в сферах искусства и массмедиа – 45 тыс. рублей, науки и образования – 39 тыс. рублей.