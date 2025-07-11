По данным опроса, 37 % горожан не имеют сбережений.

Исследование сервиса SuperJob показало, что значительная доля жителей Омска испытывает нехватку финансовых резервов. Около 37 % опрошенных горожан сообщили, что у них отсутствуют накопления и они вынуждены жить на месячный доход, от зарплаты до зарплаты, не имея «подушки безопасности».

Большая часть опрошенных (около 75 %) следит за личным финансовым положением, но большинство не ведет точного учета расходов и доходов. Более половины респондентов (51 %) приблизительно отслеживают движение средств, а четверть населения предпочитает систематизировать свои финансы и внимательно контролировать каждую статью затрат.

Почти половина омичей (45 %) задумываются о краткосрочном финансовом планировании, охватывая временной промежуток не более полугода. В среднем при потере постоянного заработка жители города способны прожить на свои резервы чуть дольше четырех месяцев. Практически каждый шестой респондент признается, что в подобной ситуации едва протянет месяц, а четверти (24 %) хватит запасов лишь на два-три месяца.

Большинство омичей (54 %) оценивает свою финансовую грамотность как среднюю, высокая квалификация заявляется редко (лишь 19%). Мужчины заметно опережают женщин по уровню уверенности в своих финансовых компетенциях, частоте ведения личного бюджета и дальновидности финансового планирования.

Анализ возрастной категории показал, что наибольшую ответственность в вопросах ведения бюджета демонстрируют респонденты старше 35 лет, однако, вопреки ожиданиям, их сбережения оказываются меньшими, чем у молодежи и пожилых людей. Между тем жители с высокими доходами (более 100 тыс. рублей в месяц) гораздо чаще создают личные запасы и обладают возможностями планировать финансы на долгие промежутки времени.