По сравнению с прошлым годом средний размер заработной платы вырос на 13,4 %.

Омскстат опубликовал данные о средних зарплатах в Омской области за апрель 2025 года и первые четыре месяца года.

Согласно официальным сведениям, в апреле омичи получали в среднем 70 067 рублей, что на 13,4 % больше аналогичного периода прошлого года и на 2,3 % выше показателя марта 2025 года. Среднемесячный заработок за январь – апрель достиг отметки в 67 654 рубля, показывая увеличение на 14,6 % по сравнению с прошлым годом.

Реальная начисленная зарплата увеличилась на 1,6 % в сравнении с прошлогодним апрелем и на 2,1 % относительно марта 2025 года. Общий рост реального дохода за указанный период составил 3,1 %.