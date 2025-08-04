Сдать объект планируют в 2027 году.
В Омске начали строительство нового детского сада. Как сообщило Министерство строительства Омской области, образовательное учреждение возводят в новом ЖК «Снегири» на Новой Московке.
Детский сад сможет вместить 290 воспитанников. Садик будет трехэтажным, общей площадью 5,3 тысячи кв. м. Площадь участка под строительство – 1,1 гектара.
Сдать новое образовательное учреждение в эксплуатацию планируется в мае 2027 года. Примечательно, что по соседству уже есть действующий садик.
Объектом на улице Светловской в Ленинском округе занимается застройщик микрорайона «Догма-Омск». Проект десткого сада разработал омский институт «Горпроект». Положительное заключение экспертизы выдала краснодарская фирма «Топэкспертпроект».
Напомним, на окраине Ленинского округа планируется возвести 9 домов разной этажности. Жилые здания от 12 до 21 этажа расположатся в границах улиц Мишина – Светловская – Архиепископа Сильвестра и Валентины Бисяриной.
Сдача первых трех многоэтажек в «Снегирях» запланирована на 2027 год. К 2034 году собираются сдать все дома.