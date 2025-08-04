Выступление прошло в минувшую субботу.

В прошедшую субботу 2 августа в Омске на праздновании Дня города выступил актёр и музыкант Виталий Гогунский. После концерта он поделился впечатлениями в своём телеграм-канале, отметив особую атмосферу вечера и искренность публики.

- Вот и стихли последние аккорды, а в душе всё ещё звучит музыка этого вечера. Омск, друзья мои! Как же это было... волшебно. Тёплый вечер на Дне города – это не просто выступление. Это было что-то гораздо большее, - написал артист.

Музыкант признался, что особенно его тронули энергия зрителей, их улыбки и голоса, которые подхватывали каждую песню. По его словам, на сцену было устремлено множество искренних взглядов, а исходящее от публики тепло ощущалось даже с наступлением вечера.

- Вы знаете, после концерта всегда остается особое «послевкусие». Сегодня оно – светлое. Невероятно светлое! Именно так, как вы – все такие светлые! Кажется, весь город собрал сегодня свой самый добрый, самый открытый свет и подарил его нам, артистам, на сцене, - добавил Гогунский.

Кроме того, он вспомнил момент, когда один из зрителей громко выкрикнул: «Дождь бы пошел, а мы бы не ушли!». По словам артиста, такие эпизоды создают настоящую живую связь с публикой и ради этого музыканты выходят на сцену.

Напомним, что ранее корреспондент «Омск-информа» посетил концерты на центральной площади города и привез оттуда атмосферный репортаж.