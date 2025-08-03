Омск-Информ
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·Общество

Церемонию назначили через два дня.
Прощание с заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом мира по борьбе Владимиром Поповым состоится в Омске во вторник, 5 августа. Как сообщает минспорта, церемония в Воскресенском соборе начнется в 11:00. 
– Владимир Попов внес весомый вклад в развитие омской школы греко-римской борьбы, являясь ярким представителем своего поколения и добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене, – добавили в минспорта.
Напомним, Попов скончался вчера, 2 августа.
Он родился в Барнауле, а по окончании школы переехал в Омск. Окончил Омский государственный институт физической культуры. Был бронзовым призером летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, двукратным чемпионом Европы (1987, 1989), двукратным чемпионом СССР (1987, 1988), чемпионом мира (1987).
Андрей Андреев
·Общество

Церемонию назначили через два дня.
Прощание с заслуженным мастером спорта СССР, чемпионом мира по борьбе Владимиром Поповым состоится в Омске во вторник, 5 августа. Как сообщает минспорта, церемония в Воскресенском соборе начнется в 11:00. 
– Владимир Попов внес весомый вклад в развитие омской школы греко-римской борьбы, являясь ярким представителем своего поколения и добиваясь высоких достижений на мировой спортивной арене, – добавили в минспорта.
Напомним, Попов скончался вчера, 2 августа.
Он родился в Барнауле, а по окончании школы переехал в Омск. Окончил Омский государственный институт физической культуры. Был бронзовым призером летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, двукратным чемпионом Европы (1987, 1989), двукратным чемпионом СССР (1987, 1988), чемпионом мира (1987).
Андрей Андреев