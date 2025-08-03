Омск-Информ
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·Общество

Ему было 63 года.
Вчера, 2 августа, не стало заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по борьбе Владимира Попова. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Омской области.
Владимир Попов родился в Барнауле, а по окончании школы переехал в Омск. Окончил Омский государственный институт физической культуры.
Был бронзовым призером летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом СССР, чемпионом мира. Завершил спортивную карьеру в 1990 году и стал тренером. Какое-то время был советником губернатора Омской области.
О дате и времени прощания с атлетом сообщат позднее.
Андрей Андреев
·Общество

Ему было 63 года.
Вчера, 2 августа, не стало заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира по борьбе Владимира Попова. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Омской области.
Владимир Попов родился в Барнауле, а по окончании школы переехал в Омск. Окончил Омский государственный институт физической культуры.
Был бронзовым призером летних Олимпийских игр в Сеуле 1988 года, двукратным чемпионом Европы, двукратным чемпионом СССР, чемпионом мира. Завершил спортивную карьеру в 1990 году и стал тренером. Какое-то время был советником губернатора Омской области.
О дате и времени прощания с атлетом сообщат позднее.
Андрей Андреев