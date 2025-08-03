Омск-Информ
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·Общество

Дизайн менять не стали, потому что этого не захотели омичи.
Вывеску парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске вернули на ее прежнее место – над входной группой. 
– Ее отреставрировали. Также входную группу украсили яркими растяжками и заканчивают ремонт, – сообщает «Омск_путеводитель».
В самом парке закончили укладывать новый асфальт.
Ранее сообщалось, что для парка 30-летия ВЛКСМ придумали новую вывеску. Однако она не понравилась омичам.
Андрей Андреев
·Общество

Дизайн менять не стали, потому что этого не захотели омичи.
Вывеску парка имени 30-летия ВЛКСМ в Омске вернули на ее прежнее место – над входной группой. 
– Ее отреставрировали. Также входную группу украсили яркими растяжками и заканчивают ремонт, – сообщает «Омск_путеводитель».
В самом парке закончили укладывать новый асфальт.
Ранее сообщалось, что для парка 30-летия ВЛКСМ придумали новую вывеску. Однако она не понравилась омичам.
Андрей Андреев