Омск-Информ
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·Общество

Стало известно, как будет выглядеть вход в парк имени 30-летия ВЛКСМ после реконструкции.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ объявили о подготовке реконструкции входной группы.

Сейчас проводится экспертиза существующей конструкции. После нее начнутся работы. Как уточнили в администрации, планируется сохранить исторический облик и использовать современные и качественные материалы. Сейчас на входе в парк демонтировали вывеску.

Продемонстрирован и эскиз будущей входной группы. Судя по всему, предполагается убрать округлые конструкции, заменив их на прямоугольные колонны. Кроме того, предполагается убрать классические вазоны на входе. В целом на эскизе конструкция выглядит достаточно спорно из-за отсутствия капитальной вывески. 

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·Общество

Стало известно, как будет выглядеть вход в парк имени 30-летия ВЛКСМ после реконструкции.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ объявили о подготовке реконструкции входной группы.

Сейчас проводится экспертиза существующей конструкции. После нее начнутся работы. Как уточнили в администрации, планируется сохранить исторический облик и использовать современные и качественные материалы. Сейчас на входе в парк демонтировали вывеску.

Продемонстрирован и эскиз будущей входной группы. Судя по всему, предполагается убрать округлые конструкции, заменив их на прямоугольные колонны. Кроме того, предполагается убрать классические вазоны на входе. В целом на эскизе конструкция выглядит достаточно спорно из-за отсутствия капитальной вывески. 

1148