Омск-Информ
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·Общество

Индексация коснется некоторых категорий бюджетников.

С 1 октября этого года бюджетников ждет повышение зарплаты. Как сказано на официальном сайте Правительтсва РФ, индексация коснется нескольких категорий бюджетников. 

– С 1 октября 2025 года на 7,6 % будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано, – говорится на сайте правительства. 

Так, выплаты увеличатся: 

  • у сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
  • работников федеральных госорганов;
  • гражданского персонала воинских частей и других категорий.

Для индексации зарплат в этих категорях в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. 

Ранее стала известна самая выскооплачиваемая рабочая специальность в Омске. 

1153Олег Кипорук
·Общество

Индексация коснется некоторых категорий бюджетников.

С 1 октября этого года бюджетников ждет повышение зарплаты. Как сказано на официальном сайте Правительтсва РФ, индексация коснется нескольких категорий бюджетников. 

– С 1 октября 2025 года на 7,6 % будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано, – говорится на сайте правительства. 

Так, выплаты увеличатся: 

  • у сотрудников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений;
  • работников федеральных госорганов;
  • гражданского персонала воинских частей и других категорий.

Для индексации зарплат в этих категорях в федеральном бюджете на 2025-й и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей. 

Ранее стала известна самая выскооплачиваемая рабочая специальность в Омске. 

1153Олег Кипорук