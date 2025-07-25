Причем зарплаты и других рабочих в регионе растут.

В 2025 году в Омской области токари стали самыми высокооплачиваемыми рабочими. По данным «Авито» в среднем им предлагают 185,2 тыс. рублей в месяц. Это на 9 % больше, чем в 2024 году.

На втором месте по уровню зарплат – каменщики. Им предлагают в среднем 151 тыс. рублей в месяц (на 6 % больше, чем в прошлом году).

Третье место заняли бетонщики. Средняя зарплата бетонщиков составила 135,1 тыс. рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом зарплата этих специалистов выросла сразу на 28 %.