За неуплату долгов Фонд капремонта будет судиться с неплательщиками.
Фонд капремонта Омской области опубликовал список домов, жильцы которых недоплачивают за капитальный ремонт. По данным Госжилинспекции на 1 июля этого года, уровень собираемости взносов в этих домах составил менее 60 %.
Всего в список вошли шесть домов:
- Горьковский р-н, п. Алексеевский, ул. Советская, 36,
- ул. Берко Цемента, 14,
- Труда, 21,
- ул. Химиков, 20,
- ул. Чайковского, 10,
- ул. 10 лет Октября, 136.
Собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: улица 10 лет Октября, 136, предоставлен срок погашения задолженности до 30 декабря 2025 года. Остальные владельцы жилья обязаны рассчитаться с долгами до 16 октября 2025 года.
В случае неуплаты долгов до назначенного срока, дома переведут на общий счет регоператора. В дальнейшем взыскание оставшейся задолженности будет осуществляться через суд.
Ранее сообщалось, что в Омске поднимут плату за капремонт.