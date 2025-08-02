Омск-Информ
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·Общество

За неуплату долгов Фонд капремонта будет судиться с неплательщиками. 

Фонд капремонта Омской области опубликовал список домов, жильцы которых недоплачивают за капитальный ремонт. По данным Госжилинспекции на 1 июля этого года, уровень собираемости взносов в этих домах составил менее 60 %. 

Всего в список вошли шесть домов: 

  • Горьковский р-н, п. Алексеевский, ул. Советская, 36,
  • ул. Берко Цемента, 14,
  • Труда, 21,
  • ул. Химиков, 20,
  • ул. Чайковского, 10,
  • ул. 10 лет Октября, 136.

Собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: улица 10 лет Октября, 136, предоставлен срок погашения задолженности до 30 декабря 2025 года. Остальные владельцы жилья обязаны рассчитаться с долгами до 16 октября 2025 года.

В случае неуплаты долгов до назначенного срока, дома переведут на общий счет регоператора. В дальнейшем взыскание оставшейся задолженности будет осуществляться через суд.

Ранее сообщалось, что в Омске поднимут плату за капремонт.

Олег Кипорук
·Общество

За неуплату долгов Фонд капремонта будет судиться с неплательщиками. 

Фонд капремонта Омской области опубликовал список домов, жильцы которых недоплачивают за капитальный ремонт. По данным Госжилинспекции на 1 июля этого года, уровень собираемости взносов в этих домах составил менее 60 %. 

Всего в список вошли шесть домов: 

  • Горьковский р-н, п. Алексеевский, ул. Советская, 36,
  • ул. Берко Цемента, 14,
  • Труда, 21,
  • ул. Химиков, 20,
  • ул. Чайковского, 10,
  • ул. 10 лет Октября, 136.

Собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: улица 10 лет Октября, 136, предоставлен срок погашения задолженности до 30 декабря 2025 года. Остальные владельцы жилья обязаны рассчитаться с долгами до 16 октября 2025 года.

В случае неуплаты долгов до назначенного срока, дома переведут на общий счет регоператора. В дальнейшем взыскание оставшейся задолженности будет осуществляться через суд.

Ранее сообщалось, что в Омске поднимут плату за капремонт.

Олег Кипорук