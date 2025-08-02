За неуплату долгов Фонд капремонта будет судиться с неплательщиками.

Фонд капремонта Омской области опубликовал список домов, жильцы которых недоплачивают за капитальный ремонт. По данным Госжилинспекции на 1 июля этого года, уровень собираемости взносов в этих домах составил менее 60 %.

Всего в список вошли шесть домов:

Горьковский р-н, п. Алексеевский, ул. Советская, 36,

ул. Берко Цемента, 14,

Труда, 21,

ул. Химиков, 20,

ул. Чайковского, 10,

ул. 10 лет Октября, 136.

Собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: улица 10 лет Октября, 136, предоставлен срок погашения задолженности до 30 декабря 2025 года. Остальные владельцы жилья обязаны рассчитаться с долгами до 16 октября 2025 года.

В случае неуплаты долгов до назначенного срока, дома переведут на общий счет регоператора. В дальнейшем взыскание оставшейся задолженности будет осуществляться через суд.

Ранее сообщалось, что в Омске поднимут плату за капремонт.