Региональные власти Омской области приняли решение о повышении обязательных взносов на капитальный ремонт жилого фонда.

Правительство Омской области подготовило проект приказа о корректировке размера обязательных платежей за капремонт многоквартирного жилья. Проект размещен на официальном портале регионального правительства.

Нововведения коснутся всех собственников жилых помещений в многоквартирных домах области. Принципиальным изменением станет дифференциация тарифов в зависимости от наличия лифтового оборудования в доме.

Владельцы квартир в зданиях, не оснащенных лифтами, будут платить 13,27 рубля с каждого квадратного метра жилплощади. Для собственников квартир в домах с лифтами установлена повышенная ставка – 18,33 рубля за квадратный метр.

Действующий с января текущего года тариф составляет 12,76 рубля за квадратный метр вне зависимости от технического оснащения здания. Предлагаемые изменения означают рост платежей для жителей домов с лифтами почти на 6 рублей с квадратного метра, в то время как для остальных категорий увеличение составит около 50 копеек.

Решение о внесении поправок в тарифную политику подписал глава региона Виталий Хоценко. Измененные расценки планируется ввести в действие с первого дня следующего, 2026 года.

Дифференцированный подход к установлению взносов объясняется различными затратами на обслуживание и ремонт лифтового оборудования, что требует дополнительных финансовых ресурсов от собственников соответствующих зданий.