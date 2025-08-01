Омичи выбрали старую вывеску.

Вывеску над входом в парк имени 30-летия ВЛКСМ оставят прежней. Как сообщили в телеграм-канале «Городские Парки Омск», омичи предпочли старую вывеску новому варианту.

Новую вывеску уже отреставрировали и скоро вернут на место.

– Представляем обновленную, но такую знакомую вывеску ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ! Мы бережно отреставрировали ее, освежили и скоро вернем на место, – говорится в посте.

Ранее сообщалось, что в парке имени 30-летия ВЛКСМ начались масштабные ремонтные работы, часть территории уже ограждена для реконструкции. Старая плитка вокруг билетной кассы и детских аттракционов демонтирована, идет установка новых бордюров.

Основная инфраструктура парка, включая аттракционы, продолжает функционировать в штатном режиме. Кассовый павильон временно переместили на центральную аллею, ближе к большому колесу обозрения.

Проект обновления парка был утвержден еще в мае 2024 года. В его рамках запланированы озеленение, реконструкция инфраструктуры, создание благоприятных условий для птиц и животных, а также установка новых аттракционов.