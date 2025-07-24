Омск-Информ
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·Общество

На территории устанавливают бордюры, готовят новые аттракционы и обещают создать комфорт для птиц и животных.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ стартовали масштабные ремонтные работы – часть территории уже огорожена для проведения реконструкции. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Старое покрытие вокруг основной кассы и детских аттракционов уже демонтировано, вместо него устанавливают новые бордюры. Одновременно ведутся работы по обновлению входной зоны парка.

Основные аттракционы продолжают работать в привычном режиме, а касса размещена на центральной аллее возле большой карусели.

План обновления парка был утвержден еще в мае прошлого года. В его рамках предусмотрены работы по озеленению, улучшению инфраструктуры, созданию комфортных условий для птиц и животных, а также монтаж новых аттракционов.

Напомним, что ранее стало известно о подготовке реконструкции входной группы.

Алексей Новиков
·Общество

На территории устанавливают бордюры, готовят новые аттракционы и обещают создать комфорт для птиц и животных.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ стартовали масштабные ремонтные работы – часть территории уже огорожена для проведения реконструкции. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Старое покрытие вокруг основной кассы и детских аттракционов уже демонтировано, вместо него устанавливают новые бордюры. Одновременно ведутся работы по обновлению входной зоны парка.

Основные аттракционы продолжают работать в привычном режиме, а касса размещена на центральной аллее возле большой карусели.

План обновления парка был утвержден еще в мае прошлого года. В его рамках предусмотрены работы по озеленению, улучшению инфраструктуры, созданию комфортных условий для птиц и животных, а также монтаж новых аттракционов.

Напомним, что ранее стало известно о подготовке реконструкции входной группы.

Алексей Новиков