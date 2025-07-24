На территории устанавливают бордюры, готовят новые аттракционы и обещают создать комфорт для птиц и животных.
В парке имени 30-летия ВЛКСМ стартовали масштабные ремонтные работы – часть территории уже огорожена для проведения реконструкции. Об этом сообщил телеграм-канал «Омск_путеводитель».
Старое покрытие вокруг основной кассы и детских аттракционов уже демонтировано, вместо него устанавливают новые бордюры. Одновременно ведутся работы по обновлению входной зоны парка.
Основные аттракционы продолжают работать в привычном режиме, а касса размещена на центральной аллее возле большой карусели.
План обновления парка был утвержден еще в мае прошлого года. В его рамках предусмотрены работы по озеленению, улучшению инфраструктуры, созданию комфортных условий для птиц и животных, а также монтаж новых аттракционов.
Напомним, что ранее стало известно о подготовке реконструкции входной группы.