Омск-Информ
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·Общество

Работы там уже подходят к концу.
В Омске заканчивается реконструкция набережной около нового апарт-отеля неподалеку от Воскресенского сквера. Как сообщает «Омск_путеводитель», работы завершатся к Дню города, 2 августа.
Рабочие выложили территорию плиткой, установили новые ограждения и заканчивают велосипедную дорожку. Вдоль всей территории установили лавочки и фонари, а также высадили кустарники и цветы.
Напомним, сегодня в Омске также открыли бульвар Архитекторов. Последний этап – озеленение – отложили до осени.
Андрей Андреев
·Общество

Работы там уже подходят к концу.
В Омске заканчивается реконструкция набережной около нового апарт-отеля неподалеку от Воскресенского сквера. Как сообщает «Омск_путеводитель», работы завершатся к Дню города, 2 августа.
Рабочие выложили территорию плиткой, установили новые ограждения и заканчивают велосипедную дорожку. Вдоль всей территории установили лавочки и фонари, а также высадили кустарники и цветы.
Напомним, сегодня в Омске также открыли бульвар Архитекторов. Последний этап – озеленение – отложили до осени.
Андрей Андреев