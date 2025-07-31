Движение по обновленной дороге торжественно открыли с участием первых лиц города и области, но недоделки еще остались.

Сегодня, 31 июля, в Омске открыли реконструированный бульвар Архитекторов. Церемония прошла торжественно - с танцами, песнями, проездом колонны грузовиков и вручением всем причастным к реконструкции грамот областного правительства и городской администрации.

Реконструкция бульвара Архитекторов началась в сентябре 2023 года. Планировалось, что подрядчик, компания «Стройтраст», выполнит работы к концу 2024 года, однако сроки переносили . Чиновники и подрядчик объяснили это большим количеством коммунальных сетей, которые потребовалось перестраивать, а также недостаточным финансированием. Стоимость реконструкции выросла за время проведения работ с 1,8 до 2,2 млрд рублей.

Корресподент «Омск-информа» оценил масштабы реконструкции и выяснил, что еще предстоит завершить.

За два года подрядчик обновил на бульваре почти 4 км проезжей части от торгового центра «Мега» до улицы Крупской. Дорогу расширили с 2–4 до 4–6 полос. Толщина новой дороги составляет 105 см. На грунт рабочие положили слой песка, слой щебня и три слоя асфальтобетона.

Отметим, что выезды с придомовых территорий пока загорожены бетонными блоками. Их убрали пока только с перекрестка 70 лет Октября – Степанца.

Светофоры на бульваре настроили только к середине дня. В ближайшие дни сотрудники департамента транспорта будут следить за движением и корректировать режим работы светофоров как на самом бульваре, так и на прилегающих улицах.

Также подрядчик сделал на бульваре тротуары из плитки и велодорожки из асфальтобетона с красным покрытием. Также на бульваре появились новые фонари, светофоры и контактная троллейбусная сеть.

Однако пока состояние обновленного бульвара далеко от идеала: предстоит устранить ряд недоделок. Пешеходы, похоже, еще не совсем разобрались, куда двигаться. А велосипедистам стоит обратить внимание, что их дорожка постоянно петляет и прерывается в районе остановок. От Крупской до начала парка 300-летия Омска она тянется по правой стороне, а от парка до «Меги» – по левой.

Как оказалось, на дорожках остался строительный мусор. Стоит надеяться, что в ближайшее время тротуары и спортивную зону все-таки приведут в порядок.

А в некоторых местах не успели завершить укладку плитки.

Фрагменты газопроводов, которые торчали из тротуара еще месяц назад, вынесли за его пределы.

На всем протяжении бульвара оборудовали островки отдыха со скамейками и урнами. Однако не все горожане восприняли такое благоустройство положительно. Еще до открытия бульвара на нем произошел акт вандализма.

– На той неделе, когда только начали устанавливать скамейки, одну кто-то сломал, жестоко, все деревянные части. Ее быстренько поменяли, – отметил один из местных жителей.

Однако отдыхать пока придется на солнцепеке, деревьев, которые бы давали тень, на бульваре Архитекторов почти нет, разве что вдоль парка и около пересечения с улицей Крупской.

Можно наблюдать, что при реконструкции пострадала соседняя парковка. Между тротуаром и придомовыми территориями образовались пропасти, к некоторым киоскам путь лежит только по деревянным мосткам.

– Плохо сделали. Светофоры раскурочили. Я спросил почему, сказали, да вот неправильно соединили. Плиточники кое-где клали все по новой. Когда покрытие делали, техника везде грязь развезла, – заявил житель Левобережья.

Но есть и откровенно позитивный тренд. После ремонта с этой территории исчезли бездомные, которые населяли заросли вдоль бульвара. Однако никто не гарантирует, что они не вернутся.

Кроме того, на открытии представители подрядчика отметили, что работы продолжатся. Озеленение планируется осенью. Около 9 тыс. кустов кизильника образуют живую изгородь. Вдоль дороги также появится 500 пирамидальных тополей и шаровидных ив.

Можно по-разному оценивать ремонт улицы, искать недоделки и недостатки, но в целом любые подобные проекты, безусловно, развивают город и его инфраструктуру. Редакция следит за реализацией этого проекта.