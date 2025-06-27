Подрядчик уверен, что успеет завершить реконструкцию в срок.

На Левобережье Омска продолжается реконструкция бульвара Архитекторов, которая началась осенью 2023 года. До завершения работ осталось чуть больше месяца. Сейчас, по словам подрядчика, на объекте трудятся 150 человек. Рабочие в основном сосредоточены на укладывании тротуарной плитки.

– Мы вышли на 1,2 тыс. кв. м плитки в день. Уложили уже порядка 10 из 30 тыс. кв. м. Большой объем – на участке от улицы Крупской до Степанца, – рассказал заместитель директора подрядной организации ООО «СтройТраст» Игорь Шестаков.

Сергей Шелест Ради новых тротуаров на расширенном бульваре Архитекторов пришлось убрать некоторые киоски, а другие – подвинуть. Отметим, что не так давно мэр заявил , что киоскам и вовсе не место на обновленном бульваре Архитекторов.

Однако часть газовых коммуникаций пока с тротуаров не вынесли. Это оказалось сложнее, чем предполагалось. Плитка огибает их. Вынесут эти конструкции позже.

От Степанца до Волгоградской плитку в основном уложили по правой стороне дороги. Кое-где строители еще укладывают бортовой камень. Эту работу подрядчик планирует завершить до понедельника.

Местами готовы площадки под зоны отдыха. Здесь установят скамейки.

С уже уложенных участков тротуара рабочие начали сметать песок и мусор. Параллельно подрядчик также занимается подготовкой к озеленению и монтажу светофоры.

– Перекресток 70 лет Октября – Степанца находится в высокой степени готовности. Распределяем чернозем, готовим засев трав. Установили светофорные колодцы, стойки знаков. Слой износа (верхний слой асфальта) планировалось уложить чуть раньше. В течение 10 дней приступим к укладке на участке – от Крупской до Степанца. Перекрестки постараемся сделать в ночь, – отметил Шестаков.

На бульваре уже готово основание под велодорожку. Первый слой покрытия подрядчик планирует начать укладывать на следующей неделе. Маленькому асфальтоукладчику понадобится на эту работу дней десять. Второй слой – терракотовый – привезут из Узбекистана до 15 июля. После испытаний в лаборатории его также начнут укладывать.

Все фонари и камеры фиксации нарушений ПДД на бульваре уже установили. По словам Шестакова, субподрядчик занимается монтажом контактной троллейбусной сети, а с понедельника начнет монтировать светофоры.

– Будет увеличено количество пешеходных переходов до 16. Все они будут регулируемыми, что безопаснее для пешеходов. Раньше было 11 переходов, 2 из которых нерегулируемые. Для пассажиров появятся дополнительные остановки. Изменится схема движения по бульвару. Он станет шине. Появятся канализированные правые повороты на пересечениях с улицей 70 лет Октября и проспектом Комарова. Движение направо будет без задержек, потому что не будет регулироваться светофором. В районе пересечения с Крупской поставят новый светофор. Запретят левый поворот при движении от Дмитриева в сторону Степанца, а также от Шаронова в сторону Крупской, – рассказала заместитель директора департамента транспорта Марина Расторгуева.

Когда будет готова полная схема движения, департамент транспорта оповестит об этом омичей.

Напомним, завершить реконструкцию бульвара Архитекторов планируется до конца июля. Открыть бульвар как для автомобилистов, так и для пешеходов мэрия обещала ко Дню города, то есть 2 августа.

– Мы успеем в контрактные сроки, – подчеркнул Шестаков.

Отметим, что озеленением бульвара подрядчик займется позже. Деревья и кустарники планируется в основном сажать в сентябре, иначе они погибнут. Всего на бульваре появится около 8,6 тыс. деревьев и кустарников.