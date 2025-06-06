Так он назвал торговые павильоны, которые намерен убрать.
Чиновники омской мэрии провели выездное совещание на бульваре Архитекторов, реконструкция которого началась в прошлом году. Завершиться она должна в августе. Сейчас подрядчик делает парковку в районе ТК «Тополиный», велопешеходные дорожки, укладывает бордюры, закрывает участок правоповоротного съезда на улицу Крупской, проводит электричество и ставит светильники.
Сегодня мэр Сергей Шелест заявил, что с бульвара также совсем уберут киоски.
– Считаю, что на современном объекте не должно быть таких «серых пятен». Поручил главе Кировского округа Алексею Александровичу Наседкину проработать с собственниками вопрос их переноса на другие точки, предложив несколько рабочих вариантов, – отметил глава города.
По данным мэрии, на бульваре каждый день работают 70–80 человек и три десятка единиц техники. Подрядчик планирует добавить рабочих, чтобы завершить реконструкцию ко Дню города и области.