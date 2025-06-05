Открыть дорогу по-прежнему обещают в августе.

Сегодня, 5 июня, подрядчик «СтройТраст» начал укладывать на бульваре Архитекторов тротуарную плитку. Как сообщает мэрия, рабочие двигаются от пересечения с улицей Ватутина в сторону проспекта Комарова.

– Плитка произведена по одной из современных технологий – ColorMix. Она позволяет добиться интересных сочетаний на вымощенных дорожках за счет распределения нескольких цветов, нанесенных на пласт и смешанных между собой, – отметил мэр Сергей Шелест.

Общая площадь мощения составит почти 30 тысяч квадратных метров. Отметим, что новая плитка позволит проводить механизированную уборку и в летнее, и в зимнее время.

Напомним, реконструкцию бульвара компания «СтройТраст» начала в сентябре 2023 года. Завершить работы планировалось к 20 декабря 2024 года. Однако сроки перенесли, по последним данным – на август. Стоимость работ также выросла – с 1,5 млрд до 2 млрд рублей.