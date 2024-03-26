Большая часть техники сосредоточена на перекрестке бульвара Архитекторов и 70 лет Октября.

Большая часть техники сосредоточена на перекрестке бульвара Архитекторов и 70 лет Октября.

С 24 марта в Омске начали ремонтировать участок бульвара Архитекторов от 70 лет Октября до улицы Крупской. Это ожидаемо привело к пробкам на Левобережье. Однако перекрыли пока не весь участок, а только до дома № 14/3 по бульвару.

Сегодня утром подрядчик сконцентрировал основные силы на перекрестке Архитекторов и 70 лет Октября. Здесь корреспондент РИА «Омск-информ» заметил больше всего техники: четыре КамАЗа, дорожную фрезу, экскаватор и трактор. Перекресток обещают отремонтировать и открыть уже через три месяца.

Технику и рабочих можно встретить также в районе дома № 14а на бульваре Архитекторов.

Напомним, ремонт начался в середине сентября. Дорогу перекрывали постепенно: сначала участок от Ватутина до 70 лет Октября, потом от Ватутина до Волгоградской. Теперь бульвар почти полностью перекрыт от Волгоградской до Крупской. Проезд возможен только через перекресток с Ватутина.

Сейчас участки бульвара выглядят очень по-разному. Где-то подрядчик успел перекопать и разровнять грунт, где-то уложил ровный слой песка, а в других местах ждут вывоза горы земли.

Работы на бульваре продлятся до 5 декабря. Для пешеходов на время ремонта в нескольких местах сделали специальные переходы.

Однако некоторые горожане предпочитают пересекать бульвар не в самых удобных местах.

Иногда можно встретить даже детей, которые играют или выгуливают собаку.

На реконструкцию дороги выделили 1,5 млрд рублей. Бульвар на протяжении 4 километров планируется расширить до шести полос. По обновленной улице запустят новые троллейбусные маршруты.