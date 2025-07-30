Глава Следкома РФ поручил представить доклад о результатах расследования уголовного дела.

Вчерашняя история с нападением велосипедиста на 16-летнюю школьницу получила федеральный резонанс. Напомним, 47-летний мужчина на велосипеде врезался в группу подростков. А потом еще и обрызгал из перцового баллончика девушку и рядом стоящего молодого человека. Школьнице пришлось обратиться за медицинской помощью. Спустя время хулигана поймали, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ («Насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений»).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался этим инцидентом. Он поручил представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении школьницы своему региональному подчиненному, главе Омского следкома Виталию Батищеву.

Уточняется, что в адрес прокурора направлено ходатайство об изъятии и передаче материалов дела в производство регионального следкома.