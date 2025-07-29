Омск-Информ
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·Происшествия

Пострадал и стоящий рядом молодой человек.

Омская прокуратура контролирует ход проверки по факту причинения телесных повреждений 16-летней школьнице.

Предварительно установлено, что вчера вечером на улице 24-й Северной велосипедист врезался в юную девушку. Возник конфликт, и мужчина брызнул из газового баллончика в девушку и рядом стоящего парня, после чего скрылся. Девушка обратилась за помощью в больницу.

Полицейские проводят доследственную проверку, нападавшего ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

·Происшествия

Пострадал и стоящий рядом молодой человек.

Омская прокуратура контролирует ход проверки по факту причинения телесных повреждений 16-летней школьнице.

Предварительно установлено, что вчера вечером на улице 24-й Северной велосипедист врезался в юную девушку. Возник конфликт, и мужчина брызнул из газового баллончика в девушку и рядом стоящего парня, после чего скрылся. Девушка обратилась за помощью в больницу.

Полицейские проводят доследственную проверку, нападавшего ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.