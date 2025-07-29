По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Хулиган заявил, что был на эмоциях.

Сотрудники омской полиции задержали велосипедиста, который облил из перцового баллончика 16-летнюю девушку. Инцидент произошел накануне вечером на остановке общественного транспорта «16-я Амурская».

Хулиганом оказался 47-летний житель Центрального округа, ранее судимый за побои. Как выяснили правоохранители, мужчина, проезжая мимо остановки на велосипеде, задел колесом школьницу и, не справившись с управлением, упал на тротуар. Поднявшись, он начал обвинять девушку в произошедшем, но, не найдя понимания, распылил перцовый баллончик. Одноклассник девушки бросился ей на помощь, велосипедист оттолкнул его и скрылся.

– Задержанного доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном и пообещал возместить моральный и материальный ущерб. Дознаватель отдела полиции № 11 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои». Санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, – сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В прокуратуре добавили, что хулиган объяснил свои действия эмоциями: он пытался объяснить подросткам, что им необходимо держаться правой стороны на тротуаре. Понимания у школьников велосипедист не нашел.