Омск-Информ
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·Авто

Движение остановилось в центре города.
Сегодня вечером на улице Гагарина в Омске остановилось движение троллейбусов. Как сообщают в соцсетях очевидцы, произошел обрыв контактной сети.
По данным 2ГИС, столпотворение троллейбусов № 12 сейчас наблюдается в районе «Театральной площади». Троллейбусы № 4 и № 8 встали перед Комсомольским мостом.
Ранее сообщалось об изменениях в работе общественного транспорта из-за перекрытия центральных улиц. Некоторые троллейбусы и автобусы пойдут по новым маршрутам.
Андрей Андреев
·Авто

Движение остановилось в центре города.
Сегодня вечером на улице Гагарина в Омске остановилось движение троллейбусов. Как сообщают в соцсетях очевидцы, произошел обрыв контактной сети.
По данным 2ГИС, столпотворение троллейбусов № 12 сейчас наблюдается в районе «Театральной площади». Троллейбусы № 4 и № 8 встали перед Комсомольским мостом.
Ранее сообщалось об изменениях в работе общественного транспорта из-за перекрытия центральных улиц. Некоторые троллейбусы и автобусы пойдут по новым маршрутам.
Андрей Андреев