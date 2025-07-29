Любинский проспект станет пешеходным 1 и 2 августа.

В мэрии Омска предупредили о перекрытиях улиц на День города. 1 августа, на время проведения Международного сибирского марафона, и 2 августа, для праздничных концертов, запретят движение на Любинском проспекте.

Так, в пятницу, 1 августа, с 10 утра и до 20 часов 3 августа собираются закрыть улицу Ленина от Соборной до Партизанской и улицу Герцена от Ленина до Интернациональной. В связи с этим поменяются маршруты 34-го, 62-го, 64-го, 73-го, 77-го, 94-го автобусов и троллейбуса № 8.

В субботу, 2 августа, с 6 до 24 часов перекрытие по улице Ленина продлят до Лермонтова. Это затронет дополнительно движение маршрута № 25.

2 августа с 6 до 14 часов предполагается дополнительное перекрытие улицы Ленина от Лермонтова до Ленинградской площади, улицы Шаумяна с 9-й Ленинской до 12-й Пролетарской.

В связи с этим 73-й маршрут не поедет по Ленина в сторону Чкаловска, а автобусы 109-го проследуют до железнодорожного вокзала.