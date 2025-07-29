Стало известно, почему с травмой нападающего счет шел на минуты.

Бывший PR-директор омского «Авангарда» Олег Малицкий рассказал, как нападающий команды Николай Лемтюгов получил жуткую травму 10 октября 2017 года. Тогда «ястребы» играли против «Барыса». У форварда оторвалась селезенка после игрового столкновения. Тут спасло чудо.

- Еще жуткая история произошла с Лемтюговым. Вот здесь спасло чудо. Ну и опыт нашего массажиста Вити Крушвица, который работал на скорой и видел такие случаи,- цитирует Малицкого «Спорт-Экспресс». — Играли против «Барыса». Только уже в Омске, на прежней арене. За воротами обычное игровое столкновение. Никто никого не бил клюшкой в бок. Но из-за этого столкновения у Лемтюгова оторвалась селезенка. Перерыв отсидел в раздевалке, уже собирался выходить на игру. Тут Витя Крушвиц обратил внимание — что-то не то!

Как оказалось, у Лемтюгова уже было внутреннее кровотечение.

- Если б Крушвиц смотрел в другую сторону, не обратил внимания — мы бы получили второго Черепанова. Кровопотеря была бы такая, что человек просто упал бы на льду. Или на лавке. Все решили минуты, - отметил Малицкий.

Сам игрок был готов снова выходить на лед. Но ему быстро вызвали скорую и увезли в ближайшую больницу. Там прооперировали.

- На следующий день хоккеисты, фанаты для Коли сдавали кровь. Через некоторое время он записал нам видеообращение, привет передал. Включили перед началом какого-то матча, - вспоминает бывший руководитель пресс-службы.

Отметим, что Николай Лемтюгов в сезоне-2016/2017 был признан лучшим игроком «Авангарда». 10 октября 2017 года в игровом эпизоде Лемтюгов получил тяжелую травму селезенки. Проведенная операция по удалению органа дала осложнение – острую двустороннюю пневмонию, хоккеист пробыл 10 дней в коме.

За «ястребов» он выступал с 2014 по 2018 год, проведя 168 матчей. На счету игрока – 38 заброшенных шайб и 32 результативные передачи. С 2025 года Николай Лемтюгов работает главным тренером клуба ВХЛ «Торос» из Нижнекамска.

Нападающий омского «Авангарда», 19-летний Алексей Черепанов трагически погиб 13 октября 2008 года во время матча в подмосковном Чехове.