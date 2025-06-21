Николай Лемтюгов возглавил клуб «Торос», который трижды выигрывал главный трофей ВХЛ.

ХК «Торос» из города Нефтекамска, играющий в ВХЛ, сообщил о назначении нового главного тренера. Этот пост получил известный в прошлом нападающий, экс-форвард омского «Авангарда» Николай Лемтюгов.

За «ястребов» он выступал с 2014 по 2018 год, проведя 168 матчей. На счету игрока 38 заброшенных шайб и 32 результативные передачи. В сезоне 2016/2017 годов был признан лучшим игроком «Авангарда». 10 октября 2017 года в ходе матча с «Барысом» в игровом эпизоде получил тяжелую травму селезенки. Проведенная операция по удалению органа дала осложнение – острую двустороннюю пневмонию, хоккеист пробыл 10 дней в коме. «Авангард» оплатил все лечение, но в конце марта 2018 года был вынужден расторгнуть контракт с одним из своих лидеров.

После завершения карьеры в КХЛ Николай Лемтюгов еще несколько лет выступал за границей, а в октябре 2020 года окончательно повесил коньки на гвоздь. В 2021 году стал тренером команды МХЛ «Стальные Лисы», а летом 2023 года возглавил МХК «Атлант», с которым отработал два полных сезона.

Нефтекамский «Торос», где теперь будет работать Лемтюгов, трижды выигрывал главный трофей ВХЛ – Кубок Братины (Петрова). Так что для молодого тренера это серьезный вызов в карьере.