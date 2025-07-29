В пиар-службу команды войдет Никита Бахуров.

Ведущий автор блога «Роман с Хоккеем» и ведущий программы «Наш хоккей» Роман Габдрафиков сообщил имя пресс-атташе «Авангарда». Им стал 34-летний Никита Бахуров из московского «Динамо».

На странице хоккейного клуба «Динамо» Москва указано, что до 2013 года он учился в Российском университете транспорта (МИИТ). В 2013 году пришел на работу ХК «Динамо» Москва в отдел по работе с болельщиками. С лета 2017 года работал в пресс-службе клуба. В октябре 2022 года, после увольнения выходца из Омска Александра Бедарева, назначен на должность пресс-атташе. Контракт с клубом завершился 16 июля 2025 года.

На страничке во «ВКонтакте» он указывает еще и работу администратором фитнес-клуба «Аллигатор». Здесь же уже указано, что нынешней его работой стал хоккейный клуб «Авангард».

В июле в «Авангарде» сменился руководитель пресс-службы. Многолетний глава подразделения Олег Малицкий покинул «Авангард» 11 июля. Специалист совмещал должность руководителя и пресс-атташе. На должность PR-директора назначена Татьяна Козлова, ранее работавшая с московским футбольным клубом «Локомотив» и Российским футбольным союзом. Судя по всему, Бахуров закрыл вакантную должность пресс-атташе.

Известно, что Олег Малицкий продолжит карьеру в структуре «Куньлунь Ред Стар». Официальных заявлений ни о Малицком, ни о Бахурове клубы не делали.