Он проработал в клубе 13 лет.

Глава пресс-службы хоккейного клуба «Авангард» Олег Малицкий объявил о завершении своей деятельности в клубе. В обращении к журналистам он поблагодарил коллег за совместную работу и передал эстафету новому специалисту.

– Коллеги, сегодня мой последний рабочий день, отныне с вами на связи Татьяна Козлова. По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к ней. Спасибо всем за совместную работу! – говорится в сообщении.

Малицкий работал в этой должности 13 лет, начиная с сезона-2012/2013. На сайте «Авангарда» в разделе пресс-службы уже удалены его контакты. Там упоминаются только пресс-атташе «Омских Крыльев», «Омских Ястребов» и хоккейной академии.